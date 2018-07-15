165 مصابا في بأحتجاجات السماوة واحراق لمكاتب احزاب في المحافظة

2018/07/15 | 16:21

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السماوة / الغد برس

اصيب 90 عنصرا في قوى الامن الداخلي، و 75 شخصا من المحتجين في السماوة بجنوب العراق.

وابلغ مصدر “الغد برس” بأن “الاحتجاجات التي تشهدها السماوة، اسفرت عن اصابة 90 عنصرا من قوى الامن و 75 من المحتجين في اعمال عنف شهدها مركز المحافظة.

وقال المصدر ان “المحتجين قاموا بأحراق مكاتب احزاب سياسية من بينها جزب الفضيلة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وحزب الدعوة، اضافة الى اقتحام مجلس المحافظة ومبنى المحافظة قبل ان تخليهم قوات مكافحة الشغب والاجهزة الامنية”.

وبين ان “المحتجون يجوبون الشوارع منذ الصباح ومنعوا سيارات الدفاع المدني من اخماد حرائق مكاتب الاحزاب”.

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