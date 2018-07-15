مركز مترو يدين حجب مواقع التواصل   الاجتماعي في العراق

2018/07/15 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الغد برس / بغداد

ادان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، قرار الحكومة العراقية بحجب مواقع التواصل ويرى ان حجب وسائل التواصل الاجتماعي ومنع الصحفيين من تغطية الاحتجاجات وحجز الطواقم الاعلامية في مدن العراق في محاولة لاخفاء الجرائم التي ترتكبها القوات الامنية والميليشيات المسلحة بحق المحتجين.

ونقل بيان للمركز ورد “الغد برس” نسخة منه "اقدمت القوات الامنية بضرب بالرصاص الحي وتعتقل وتعتدي على المحتجين و تمنع وسائل الاعلام من تغطية الاحتجاجات”.

وناشد مركز ميترو المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة العراقية من اجل ايصال المعلومة الى الراي العام.

وقال “المركز في الوقت الذي ندين تلك الاجرآت نرى ان قرار الحكومة العراقية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي ومنع الصحفيين من تغطية الاحتجاجات وحجز الطواقم الاعلامية في مدن العراق في محاولة لاخفاء الجرائم التي ترتكبها القوات الامنية والميليشيات المسلحة بحق المحتجين”.

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