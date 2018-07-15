🔴 بالصور.. الرئيسة الكرواتية تهدي بوتين قميص منتخبها

2018/07/15 | 16:32

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هاي كورة – أهدت الرئيسة الكرواتية، كوليندا جاربار قميص منتخب بلادها للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماعها معه في الكرملين، حيث طُبع عى القميص اسمه ورقم 9.

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