المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهدد حماس بعد توقيع الهدنة

2018/07/15 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إننا مصممون على حماية مواطنونا في مواجهة أنشطة حركة حماس، التي وصفها بـ"الإرهابية".

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