شاهد... لوكا مودريتش يرعى الأغنام في صغره

2018/07/15 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره فرنسا في نهائي كأس العالم، في تمام الثالثة مساء اليوم، الأحد 15 يوليو/تموز، بتوقيت غرينتش على ملعب لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو.

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