الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


شاهد... لوكا مودريتش يرعى الأغنام في صغره
2018/07/15 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره فرنسا في نهائي كأس العالم، في تمام الثالثة مساء اليوم، الأحد 15 يوليو/تموز، بتوقيت غرينتش على ملعب لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... لوكا مودريتش يرعى الأغنام في صغره) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... لوكا مودريتش يرعى الأغنام في صغره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ لليوم السابع.. استمرار الاحتجاجات في جنوب العراق
⋙ شرطة الناصرية تكشف عن الحصيلة النهائية لضحايا الاحتجاجات
⋙ دهون زائدة في الخصر: هل السبب نقص فيتامين د؟
⋙ #محمد عبد الشفيع عيسى - كوريا الشمالية وما بعد: ماذا عن إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط؟
⋙ 🔴 التشكيلة الرسمية للمنتخب الكرواتي لنهائي كأس العالم
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: تشديد الإجراءات الأمنية في فنلندا استعدادا للقمة التاريخية بين ترامب وبوتين
⋙ فيديو| جولة مراسلي الغد: 40 زقاقا وشارعا بالأغادير بأسماء فلسطينية.. ودعوات للاحتجاج في بيروت
⋙ 🔴 بالصور.. الرئيسة الكرواتية تهدي بوتين قميص منتخبها
الأكثر شيوعا