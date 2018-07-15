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مع اشتعال الحروب التجارية… حمد بن جاسم: هناك
2018/07/15 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحدث حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، عن الحروب التجارية بين القوى الكبرى في العالم، وموقع المصالح الخليجية من هذه الخلافات.

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