165 مصاباً من المحتجين وقوات الامن في احتجاجات المثنى

2018/07/15 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احراق مكاتب احزاب سياسية واقتحام مجلس ومبنى المحافظة...

افادت مصادر من محافظة المثنى (مركزها السماوة) عن اصابة 165 شخصاً من قوى الامن الداخلي ، والمحتجين في المحافظة الواقعة جنوب العراق.

وبحسب تلك المصادر ، فإن “الاحتجاجات التي تشهدها السماوة ، اسفرت عن اصابة 90 عنصرا من قوى الامن و 75 من المحتجين في اعمال عنف تخللت تظاهرات احتجاجية على انعدام الخدمات والفساد وسوء الادارة بمركز المحافظة ".

مضيفة، ان “ المحتجين قاموا بأحراق مكاتب احزاب سياسية من بينها حزب الفضيلة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وحزب الدعوة ، اضافة الى اقتحام مجلس المحافظة ومبنى المحافظة قبل ان تخليهم قوات مكافحة الشغب والاجهزة الامنية بالقوة ”.

واوضحت تلك المصادر ، ان “المحتجين يجوبون شوارع المثنى منذ الصباح كما منعوا سيارات الدفاع المدني من اخماد الحرائق التي اشعلوها في مكاتب الاحزاب”.

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