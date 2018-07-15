نهائي كأس العالم 2018 - أرقام مهمة

2018/07/15 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تعني الأرقام الشيء الكثير أمام ما يفرضه واقع الحال، لكنها تحمل بعض المؤشرات وتفضي إلى استنتاجات.

التقى منتخبا فرنسا وكرواتيا 5 مرات من قبل، وفازت فرنسا في 3 منها (1998، 1999، 2000) وانتهت المباراتان المتبقيتان بالتعادل (2004، 2011).

لقاءان من لقاءات فرنسا وكرواتيا الخمسة حدثا في البطولات الكبرى.



فازت فرنسا 2-1 في نصف نهائي مونديال 1998 (ديدييه ديشان لعب المباراة كاملة حينها) وانتهى اللقاء الآخر بالتعادل 2-2 في مرحلة مجموعات يورو 2004.

oآخر 3 مباريات نهائية في كأس العالم آلت إلى الأشواط الإضافية.



لكن، حُسمت مباراتان نهائيتان فقط بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم (1994 و2006).

وصل منتخب فرنسا إلى ثالث مباراة نهائية له في كأس العالم منتصراً في 1998 ومنهزماً في 2006 بركلات الترجيح.



لقد وصل إلى مباريات نهائية في المنافسة أكثر من أي منتخب آخر خلال العقدين الماضيين.

وصل منتخب كرواتيا إلى أول مباراة نهائية له في كأس العالم ليصبح المنتخب المختلف الثالث عشر والمنتخب الأوروبي العاشر الذي يصل إلى هذه المباراة.



آخر منتخبين خاضا أول مباراة نهائية لهما في المنافسة رفعا الكأس (فرنسا في 1998 وإسبانيا في 2010).

تأخر منتخب فرنسا بالنتيجة لتسع دقائق لعب و12 ثانية فقط في مونديال 2018 بينما تأخر كرواتيا بالنتيجة في جميع مبارياته الاقصائية الثلاث.

باستثناء ركلات الترجيح، فاز منتخب فرنسا 11 مرة في آخر 14 مباراة لعبها في مراحل كأس العالم الاقصائية (تعادل 2 خسر 1).

تأهل منتخب كرواتيا من مبارياته الاقصائية الثلاث في مونديال 2018 بعد الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح.



لم يخض أي منتخب أشواط إضافية في 4 مباريات مختلفة في مونديال واحد من قبل.

ساهم أنطوان غريزمان في إحراز 11 هدفاً خلال 9 مباريات اقصائية لعبها في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو)، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر خلال آخر 50 عاماً متجاوزاً زين الدين زيدان (8) وميشيل بلاتيني (6).

يطمح مهاجم فرنسا كيليان مبابي إلى أن يصبح ثاني لاعب فقط تحت سن العشرين يسجل في مباراة نهائية لكأس العالم بعد بيليه في 1958.

لم ينفذ أوليفييه جيرو أي تسديدة على المرمى في هذا المونديال رغم خوضه 465 دقيقة لعب لمنتخب فرنسا.



منذ 1966، لم ينفذ أي لاعب محاولات تسديد أكثر منه خلال مونديال واحد (13) دون أن تكون إحداها على المرمى.

يطمح ديدييه ديشان إلى أن يصبح ثالث شخص يفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب بعد ماريو زاغالو وفرانز بيكنباور.

ساهم ماريو ماندزوكيتش في إحراز 3 أهداف لمنتخب كرواتيا في مراحل مونديال 2018 الاقصائية (سجل 2 صنع 1).



أنطوان غريزمان فقط (فرنسا) ساهم في إحراز أهداف أكثر خلال هذه المرحلة (سجل 2 صنع 2).

ساهم إيفان بيريسيتش في إحراز 10 أهداف لمنتخب كرواتيا في البطولات الكبرى (سجل 6 صنع 4)، أكبر عدد بالتساوي مع دافور شوكر (سجل 9 صنع 1).

إذا شارك رافاييل فاران في هذه المباراة فسيصبح خامس لاعب فرنسي يخوض نهائي كأس العالم ودوري الأبطال في العام نفسه بعد تييري هنري (2006) وزيدان وديشامب وكارومبو (جميعهم في 1998).



كارومبو فقط ذاق الفوز في النهائيين بين اللاعبين الأربعة هؤلاء.

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