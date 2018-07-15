2018/07/15 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبعد 5 سنوات أمضاها مع لاتسيو، انتقل ابن الخامسة والعشرين بصفقة مقدرة بـ35 مليون جنيه استرليني (40 مليون يورو).

وقال أحد رئيسي وست هام ديفيد ساليفان: "لقد حطم هذا الانتقال بوضوح رقمنا القياسي ونشعر بأنه بيان نوايا حقيقي".

بدوره قال أندرسون لموقع ناديه الجديد: "وست هام ناد له تقليد كبير، والكثير من النجوم الرائعين لعبوا هنا مثل بوبي مور، كارلوس تيفيز و(باولو) دي كانيو".

وانضم أندرسون إلى لاتسيو في 2013 بعد تألقه مع سانتوس في بداياته.



وسجل لاعب الوسط الهجومي 34 هدفاً في 177 مباراة مع فريق العاصمة.

وهذا التعاقد السابع لفريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني بعد راين فريدريكس، البولندي لوكاس فابيانسكي، الفرنسي عيسى ديوب، جاك ويلشير، الأوكراني أندري يارمولنكو والباراغوياني فابيان بالبوينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وست هام ينهي إجراءات التعاقد مع البرازيلي أندرسون رسمياً) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وست هام ينهي إجراءات التعاقد مع البرازيلي أندرسون رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).