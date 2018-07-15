رئيس الصفاقسي يوضح تفاصيل فشل انتقال مرياح إلى اليونان

2018/07/15 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر فشل مفاوضات نادي أولمبياكوس اليوناني مع التونسي ياسين مرياح؛ مدافع الصفاقسي التونسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اللاعب ظهر بمستوى جيد مع منتخب بلاده خلال كأس العالم روسيا 2018، ليتلقى بعدها عدة عروض أوروبية، على الرغم من خروج تونس من الدور الأول للبطولة.

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منصف خماخم؛ رئيس الصفاقسي، أوضح في تصريحاته لصحيفة "الصريح"، أسباب فشل الصفقة قائلا: "اتفقنا على كافة بنود التعاقد من مقابل مادي ونصيب الصفاقسي من إعادة بيع اللاعب، وبالفعل ذهب مرياح إلى اليونان لإتمام التعاقد، لكن فوجئنا بمسئولي أولمبياكوس يطلبون تغيير بعض البنود، حيث طلبوا تقسيط قيمة الصفقة المقدر بـ1.8 مليون يورو على ثلاثة دفعات، يكون آخرها بإبريل 2019، كذلك اتفقنا على حصول الصفاقسي على نسبة 15% من إعادة بيعه، لكنهم طلبوا تخفيضها إلى 10%.

"طريقة التعامل غير احترافية بالمرة، لذلك طلبنا من مرياح العودة إلى تونس على الفور، ورفض رحيله عن الفريق في الفترة الحالية لحين وصول عرض مناسب".

يذكر أن مرياح انضم إلى صفوف الصفاقسي في يناير 2015 قادما من النجم المتلوي، ومن المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2019.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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