2018/07/15 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأشاد النجم البرازيلي المعتزل كاكا بنظيره الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي سيخوض نهائي كأس العالم اليوم مع منتخب فرنسا ضد كرواتيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاكا في أحد الأحداث الدعائية على هامش نهائي كأس العالم وأكد خلالها أن مبابي قدم مستويات طيبة للغاية على مدار البطولة.

مفاجأة - رونالدو كان في طريقه إلى نابولي وليس يوفنتوس

كاكا قال: "أعتقد أن أفضل ما يمكننا الحديث عنه هو سرعته الكبيرة، وقدرته الرائعة على التحكم في الكرة بينهما هو يركض".

رئيس ريال مدريد السابق: بيع رونالدو خطأ لا يغتفر

وأضاف: "كل هذا وهو عمره 19 عام فقط، بعض الأحيان يبدو كأنه عمره 35 عامًا، فهو لديه عقلية كبيرة ويتحكم في المباريات ويتخذ قرارات صحيحة في أوقات مناسبة".

البرازيلي اختتم تصريحاته قائلًا: "هو لاعب رائع للغاية، وأمامه مستقبل كبير بكل تأكيد، نحن محظوظون لمشاهدته يقدم هذا المستوى في كأس العالم".

جدير بالذكر أن مبابي سيخواض نهائي كأس العالم اليوم مع منتخب بلاده فرنسا ضد فريق كرواتيا بعد الفوز على بلجيكا بهدف نظيف في نصف النهائي.

إليكم العوامل التى ترجح كافة المنتخب الفرنسي ليكون بطل العالم 👇#روسيا2018#المونديال_مع_جول

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​كاكا ينهال بالمديح على مبابي قبل نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​كاكا ينهال بالمديح على مبابي قبل نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).