هدوء نسبي يسود البصرة والحكومة تفتح مكتبين لاستلام معاملات التعيينات

2018/07/15 | 17:23

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البصرة / الغد برس

افادت مصادر من البصرة، عصر الاحد، بأن الهدوء بد يسود بشكل نسبي في مركز المدينة.

والبصرة هي الشرارت الاولى للاحتجاجات التي انطلقت قبل سبعة ايام وامتدت في محافظة جنوبية متعددة بسبب نقص الخدمات والتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب.

وقالت المصادر لـ”الغد برس” ان “الهدوء بدء يسود البصرة، لكن هناك متظاهرين لا يزالون في الشارع المقابل لمبنى المحافظة”، مشيرة الى ان “القطع للطرق اصبح فقط في طريق الكرمة الان”.

وبينت المصادر ان “الحكومة المحلية فتحت مكتبين لاستلام المعاملات من الشباب في البصرة لغرض تعينهم وفق ما اخبروهم، احدهم في المحافظة والاخر قرب بوابة البصرة بأتجاه الكرمة، ويجود اقبال عليها”.

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