علاوي يقدم مقترحا لتجاوز

2018/07/15 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الى تشكيل حكومة انقاذ وطني وقال انها اخر محاولة لمعالجة اوضاع البلد.وتشهد محافظات بجنوب ووسط العراق احتجاجات واسعة دخلت اسبوعها الاول للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل.ووقع ضحايا من المحتجين وقوى الامن جراء صدامات وقعت قرب مقار حكومية وحزبية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورد لشفق نيوز، "يمر العراق بأزمة لربما هي الاخطر، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الإشكالات والطعون".واضاف "نظراً للتداعيات الحاصلة إضافة الى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد واربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة".وقال علاوي وهو رئيس سابق للحكومة العراقية، "ان حكومة الانقاذ التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة اوضاع البلاد المتأزمة، على ان تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، تكون مسؤوليتها تحقيق الاستقرار وايجاد الحلول الفورية لابرز المشكلات في البلاد، ولانتشال العراق ونقله الى حالة تطمئن كل مواطن عراقي وتطمئن".

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