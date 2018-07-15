الداخلية تعين قائدا جديدا لشرطة النجف الاشرف

2018/07/15 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافاد مصدر امني في النجف الاشرف ان اللواء الزبيدي باشر مهام اعماله في مديرية شرطة النجف الاشرف، لافتا الى ان الاوضاع الامنية في المحافظة مستقرة ومسيطر عليها من قبل الاجهزة الامنية التي تنتشر في عموم المحافظة لتأمينها من العابثين.يشار الى ان المحافظة في هذا اليوم شهدت اوضاعا امنية مستقرة حيث التحق الموظفون بإعمالهم وباشرت الدوائر الرسمية اعمالها وحركة المواطنين والعجلات طبيعية وكذلك حركة الزائرين حيث استقبل المرقد العلوي المطهر الزائرين من داخل وخارج المحافظة.انتهى .ص .

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