الشركات الصينية تتحدى الحظر الامريكي وتواصل شراء النفط الايراني

2018/07/15 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤول تنفيذي بشركة سينوبك الصينية، أن شركة البترول العملاقة ستواصل شراء النفط الايراني على وقع مخاوف من فرض الصين رسوما على واردات النفط الاميركي في اطار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ونقلت الشبكة "آسيا تايمز" الاخبارية عن مسؤول بشركة سينوبك الصينية قوله إن الشركة تأخذ بالاعتبار الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، وترى أن الحظر لايمكنه منع توريد النفط من ايران.وبيّن المسؤول بان استعار حرب الرسوم الجمركية، يحد سينوبك والشركات النفطية الصينية من استيراد النفط الاميركي ما يدفع تلك الشركات نحو السوق الايرانية.وأكد أن الطلب على النفط يزداد في الصين على خلفية رفع عدد المصافي في ثاني اقتصاد بالعالم.وتشير الاحصائيات الى أن ايران صدرت 630 الف برميل نفط يوميا للصين، التي أبقت على معدل وارداتها في الثلث الاول من عام 2018.انتهى .



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