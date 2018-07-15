مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في الهجوم على وزارة التنمية الريفية بكابول

2018/07/15 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرين في الهجوم الذي استهدف مقر وزارة التنمية الريفية بالعاصمة كابول، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز.

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