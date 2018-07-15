الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في الهجوم على وزارة التنمية الريفية بكابول
2018/07/15 | 17:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرين في الهجوم الذي استهدف مقر وزارة التنمية الريفية بالعاصمة كابول، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في الهجوم على وزارة التنمية الريفية بكابول) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في الهجوم على وزارة التنمية الريفية بكابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مفوضية حقوق الانسان تشكل خلية ازمة عاجلة
⋙ اعتقال عدد كبير من المتظاهرين بذي قار بشكل عشوائي
⋙ انخفاض عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر بعد ارتفاع استمر شهرا
⋙ فرنسا تتقدم على كرواتيا في الدقيقة 19 من عمر المباراة
⋙ كرواتيا تدرك التعادل في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| الداخلية المصرية تكشف غموض حادث المريوطية
⋙ فيديو| أوروبا تخشى من عقد ترامب لصفقات مع بوتين بعيدا عن مصالحها
⋙ 🔴 بالصور.. الرئيسة الكرواتية تهدي بوتين قميص منتخبها
الأكثر شيوعا