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الرئيس السوداني يؤكد للرئيس أبو مازن دعم بلاده للقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني
2018/07/15 | 17:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، ثبات موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وذلك باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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