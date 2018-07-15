الرئيس السوداني يؤكد للرئيس أبو مازن دعم بلاده للقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني

2018/07/15 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، ثبات موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وذلك باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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