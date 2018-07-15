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الداخلية تعلن تفكيك سيارة مفخخة وسط تكريت
2018/07/15 | 17:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن تفكيك سيارة مفخخة وسط تكريت.

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