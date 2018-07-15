الاتحاد الوطني الكردستاني يهدد بمقاضاة حركة التغيير ردا على اتهامه بتزوير الانتخابات

2018/07/15 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمقاضاة حركة التغيير ردا على اتهامات الحركة بقيامه بالتزوير في الانتخابات البرلمانية.

وأكدت العضو في رئاسة الحزب بليسة جبار في تصريح، ان حزبها، سيقاضي الحركة والجهات الأخرى التي اتهمته بالتلاعب بالأصوات، إذا لم تعتذر عن تلك الاتهامات، مشيرة الى قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والجهات القضائية على تأشير أية خروقات انتخابية.

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