استمرار قطع خدمة الانترنت في العراق يحرم طلبة الخارج من أداء إمتحان البكالوريا

2018/07/15 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبعد تصاعد وتيرة الإحتاجات في وسط وجنوب العراق، حصل هناك إنقطاع تام في خدمة الأنترنت، مما ادى الى توقف عدد كبير من وكالات الأنباء ومواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الحكومية، وأدى أيضاً الى عدم إرسال الاسئلة الخاصة بالطلبة العراقيين في الخارج والذين يؤدون إمتحان البكالوريا.وقال أحد الطلاب في مقطع فيديو إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، من الذين حضروا بقاعة الإمتحانات في الخارج، بأنه "انتظرنا لساعات ولم تصلنا الأسئلة الخاصة بأداء الامتحان الوزاري للسادس الإعدادي".وأضاف، "حينما استفسرنا عن السبب، تبين بأن وزارة التربية العراقية لم ترسل الأسئلة بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت في العراق".يذكر أن السلطات العراقية لم تقدم أي تحذير أو توضيح رسمي لسبب القطع المفاجئ لخدمة الإنترنت. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد محافظات عراقية منها البصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية وواسط وكربلاء وبغداد، تظاهراتٍ واسعة احتجاجاً على الفساد وتفشي البطالة وانعدام الخدمات كالماء والكهرباء.

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