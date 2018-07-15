قوات PYD تستولي على مقر حزب كوردي في قامشلو

2018/07/15 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع حملة اعتقلات بحق أنصار الوطني الكوردي السوري ...

استولت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اليوم الأحد على المقر الجديد لحزب يكيتي الكوردي (من أحزاب المجلس الوطني الكوردي السوري)، بحي السياحي في مدينة قامشلو بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وأكدت مصادر مطلعة، أن مجموعة مكونة من أربعة مسلحين يتبعون لمنظومة PYD استولوا على مقر حزب يكيتي بحي السياحي وقاموا باستبدال أقفال المقر.

وأضافت أن المجموعة بدأت بتهيئة المقر بهدف استخدامه لأغراض أخرى.

وبدأ حزب يكيتي الكوردي قبل ثلاثة أعوام بتجهيز مقره الجديد بحي السياحي والذي يتكون من قبو وطابق أرضي ولم يتم افتتاحه بعد بسبب إغلاق PYD مقرات الأحزاب والمنظمات غير المرخصة، كما قام أنصار PYD بحرق العديد من مقرات المجلس الكوردي وأحزابه، العام الماضي.

واتهم حزب يكيتي الكوردي في وقت سابق مجموعة مسلحة تتبع لحزب العمال الكوردستاني بالاستيلاء بقوة السلاح على منزل شقيقة سكرتير الحزب السابق إبراهيم برو ومنزل نجل القيادي في الحزب ذاته فؤاد عليكو، بمدينة قامشلو.

يأتي هذا فيما صعّدت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي خلال الأيام القليلة الماضية، من وتيرة اعتقالاتها بحق أنصار ونشطاء المجلس الوطني الكوردي وأحزابه.

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