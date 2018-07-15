إدارة مطار النجف الاشرف الجديدة تباشر عملها وتؤكد هبوط أول طائرة بعد قليل

2018/07/15 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه اليوم الاحد بإعادة فتح مطار النجف الاشرف الدولي أمام الرحلات الجوية المختلفة ، فيما بينت المصادر أن الادارة الجديدة للمطار باشرت مهام عملها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.المصادر ذاتها ، نقلت عن الادارة الجديدة لمطار النجف الاشرف الدولي تأكيدها أن أولى الطائرات ستهبط بالمطار بعد الساعة السادسة من مساء اليوم ، مشيرا الى أنها ستكون قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.وكانت محافظة النجف الاشرف شهدت تظاهرات احتجاجية على تردي واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ، توجه خلالها المتظاهرون الى المطار ودخلوا صالاته ومدرج الطائرات ،الأمر الذي أدى الى توقف الرحلات الجوية من وإلى المطار الدولي.انتهىم .

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