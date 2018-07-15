3 قتلى وعشرات المصابين في محافظة المثنى

2018/07/15 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى

قتل ثلاثة محتجين في محافظة المثنى وأصيب أكثر من 50 آخرين، اليوم الاحد، إثر مصادمات مع قوات مكافحة الشغب، خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة.

وذكر مصدر محلي لـ”النور نيوز” أن المئات من المتظاهرين حاولوا اقتحام مجلس المحافظة، مما أدى إلى تدافع واحتكاك مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 جريحًا و3 قتلى.

وبين المصدر المطلع ان “المتظاهرين قاموا بحرق مكاتب حزب الدعوة والفضيلة والحكمة الى جانب قيامهم بحرق سيارات مبنى مجلس المحافظة”.

واوضح أن القوات الامنية لاحقت الجرحى الى المستشفيات وفرضت طوقاً أمنيًا عليهم لاعتقالهم لاحقاً بحسب المصدر .

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