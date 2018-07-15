2018/07/15 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي اليوم الأحد، استئناف الرحلات الداخلية والخارجية لمطار النجف الدولي.

وقال الحديثي في تصريحات له إنه بعد أن تم تأمين المطار بشكل كامل، أصدرت سلطة الطيران المدني الاتحادية الموافقة باستئناف الرحلات وعودتها إلى المطار.

وأضاف أن الأضرار كانت بسيطة واقتصرت على جوانب ثانوية لا تؤثر على عودة عمل المطار.

ويأتي إعلان استئناف الرحلات في وقت أعلنت شركة “فلاي دبي” الإماراتية، اليوم، عن تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى مدينة النجف العراقية، لغاية 22 من الشهر الجاري؛ جراء ما قالت إنه تعطل على أرض المطار.

وقبل ذلك، أعلنت الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين عمان ومدينة النجف، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مطار النجف؛ احتجاجًا على ما وصفوها بـ”سيطرة الأحزاب السياسية على واردات المطار”، وللمطالبة بإقالة مديره فايد الشمري، وتحويل وارداته إلى تمويل مشاريع خدمية في المحافظة.

وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، إقالة مجلس إدارة المطار؛ استجابة لمطالب المحتجين.

والاحتجاجات في النجف، جزء من احتجاجات واسعة النطاق متواصلة منذ أسبوع جنوبي العراق، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية إلى مطار النجف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية إلى مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).