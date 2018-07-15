العبادي: العراقيون يرفضون الفوضى وهناك من يسعى لإعادة البلد إلى الوراء

2018/07/15 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراقيين يرفضون الفوضى والاعتداء على القوات الأمنية وممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أن من يقوم بهذا الأمر هم مخربون يستغلون مطالب المواطنين لإحداث الأضرار في المؤسسات الرسمية.

وقال العبادي خلال اجتماعه بالوزراء الأمنيين اليوم الأحد، إن المؤسسة العسكرية دافعت عن البلد وحررت الأراضي من الارهاب، مؤكدًا أهمية الأمن في مرحلة النباء والاعمار.

وأضاف أن التظاهر السلمي حق للمواطن دون الخروج عن السياقات القانونية بحرق مؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية، وهو ما يمثل محاولة لإعادة البلد إلى الوراء.

ودعا العبادي الأجهزة الأمنية إلى الاستعداد للطوارئ، لأن الارهاب يريد استغلال أي حدث أو خلاف، مشددا على أهمية العمل الامني والاستخباري.

واشار الى ان “التوجيهات للاجهزة الامنية هي بعدم استخدام السلاح الحي لمواجهة المواطنين غير المسلحين”، مبينا ان”عدم استخدام الرصاص الحي لا يعني عدم التصدي الذي يجب القيام به ومن لايقوم به يعد متخاذلا”.

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