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غارة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم إطلاق بالونات شمال غزة
2018/07/15 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الجيش الإسرائيلي عن قيامه بغارة على مجموعة من الفلسطينيين "أثناء محاولتهم إطلاق بالونات حارقة شمال قطاع غزة".

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