ما مضمون الاتفاق الموقع أمس بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية

2018/07/15 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف الحلقة/ الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيل

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