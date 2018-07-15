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ما مضمون الاتفاق الموقع أمس بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية
2018/07/15 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيف الحلقة/ الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيل

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