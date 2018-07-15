إيران وثلاث دول عربية تلغي أو تغير مسار رحلاتها إلى مطار النجف

2018/07/15 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الاوضاع الامنية غير المستقرة التي تشهدها المدينة...

الغت أو غيرت ثلاث دول اثنان منها عربية مسار رحلاتها الى مطار النجف الدولي ، بسبب الاوضاع الامنية السائدة في المدينة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدينة ضد الفساد والبطالة وسوء الادارة وانعدام الخدمات.

كل من ايران والاردن والامارات والكويت،اعلنت الغاء أوتغيير مسارات طائراتها الاحد، الى مطار النجف الدولي .



ونقلت بيانات لشركات طيران فلاي دبي والملكية الاردنية والطيران الايراني ان “الرحلات المتوجه الى النجف الغيت او غيرت مسارها الى العاصمة العراقية بغداد”.

وكانت الملكية تشغل أربع رحلات أسبوعيا إلى مطار النجف.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت السبت إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية حتى إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية.

مدير العلاقات العامة في مطار مشهد الدولي حسن جعفري ، كان قد اعلن ان الرحلات المتجهة من مشهد الى مطار النجف الدولي تم تغيير مسارها الى إشعار آخر الى مطار بغداد الدولي .



واقتحم مئات العراقيين مطار النجف اول امس وأوقفوا حركة الطيران من والى المطار في تصعيد لاحتجاجات مستمرة منذ عدة أيام ، قبل ان تعلن سلطات المطار عودة العمل اليه بشكل طبيعي .

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