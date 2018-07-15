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مجلس كربلاء يصادق على مطالب المتظاهرين ويهدد بفصل محطة الخيرات عن المنظومة
2018/07/15 | 18:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجلس كربلاء يصادق على مطالب المتظاهرين ويهدد بفصل محطة الخيرات عن المنظومة

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