2018/07/15 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي داعياً لحكومة "انقاذ وطني": آخر محاولة لمعالجة أوضاع البلد

بغداد/..



دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، الى تشكيل حكومة "انقاذ وطني"، عاداً اياها "آخر محاولة لمعالجة اوضاع البلد".

وذكر بيان لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي تلقت "عين العراق نيوز" نسخة منه، "يمر العراق بأزمة لربما هي الاخطر، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الإشكالات والطعون".

واضاف "نظراً للتداعيات الحاصلة إضافة الى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد واربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة".

وتابع علاوي ان "حكومة الانقاذ التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة اوضاع البلاد المتأزمة، على ان تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، تكون مسؤوليتها تحقيق الاستقرار وايجاد الحلول الفورية لابرز المشكلات في البلاد، ولانتشال العراق ونقله الى حالة تطمئن كل مواطن عراقي وتطمئن".انتهى أ د

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