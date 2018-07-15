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كردستان تعلن اسباب تردي خدمة الانترنيت
2018/07/15 | 19:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل / الغد برس:اعلن نائب محافظ اربيل قادر طاهر، الاحد، ان سبب تردي خدمة الانترينت هو المظاهرات التي يشهدها جنوب ووسط العراق.وقال طاهر ان خدمات الاتصال هي الاخرى تشهد تلكى ولكن جاري العمل على ان تكون ضمن حدود قبولة وتحسين الخدمة خلال مساء اليوم في اقليم كردستان".

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