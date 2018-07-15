مقتل واصابة 16 شخصا وحرق لمقار الاحزاب بتظاهرات المثنى

2018/07/15 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اسفرت التظاهرات في محافظة المثنى، اليوم الاحد، عن مقتل واصابة 16 متظاهراً اضافة الى حرق عدد من المقار التابعة للاحزاب في المحافظة.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "التظاهرات في محافظة المثنى اسفرت عن مقتل متظاهر خلال اقتحام المتظاهرين لمقر تيار الحكمة، اضافة الى اصابة 15 متظاهراً خلال محاولتهم الدخول لمبنى مجلس المحافظة".

واوضح ان "التظاهرات في محافظة المثنى شهدت حرق مقار احزاب الفضيلة والدعوة ومنظمة بدر، فضلا عن اذاعة تلفزيون بدر السماوة"، مبينا ان "التظاهرات انتهت باعتقال 33 متظاهرا".

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