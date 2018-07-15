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🔴 رسميا : لاعب الكاستيا ادريان مانكيبو الي نادي كولتورال ليونيسا
2018/07/15 | 19:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – رسميا : تم ضم لاعب الكاستيا ( ادريان مانكيبو )  اليوم الي نادي كولتورال ليونيسا

و يعتبر نادي كولتورال ليونيسا نادي اسباني يلعب في دوري الدرجة الثانية الاسباني ( ب )

و هذا من أجل اكتساب اللاعب لمزيد من الخبرات

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