🔴 رسميا : لاعب الكاستيا ادريان مانكيبو الي نادي كولتورال ليونيسا

2018/07/15 | 19:17

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هاي كورة – رسميا : تم ضم لاعب الكاستيا ( ادريان مانكيبو ) اليوم الي نادي كولتورال ليونيسا

و يعتبر نادي كولتورال ليونيسا نادي اسباني يلعب في دوري الدرجة الثانية الاسباني ( ب )

و هذا من أجل اكتساب اللاعب لمزيد من الخبرات

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