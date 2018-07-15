2018/07/15 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينغر: لا يوجد ركلة جزاء لصالح فرنسا) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فينغر: لا يوجد ركلة جزاء لصالح فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).