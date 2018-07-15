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دجوكوفيتش بطلاً لويمبلدون على حساب أندرسون
2018/07/15 | 19:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وهذا اللقب الثالث عشر الكبير للاعب الصربي لينهي 25 شهراً من الغياب عن الألقاب الكبرى، وهي المرة الرابعة في ويمبلدون بالتحديد له.

وهو اللقب الأول لدجوكوفيتش في الغراند سلام منذ 2016 حين أحرز لقب رولان غاروس الفرنسية للمرة الأولى في مسيرته.

ورفع الصربي رصيده في ويمبلدون الى أربعة ألقاب وفي الغراند سلام الى 13 لقباً.

وفي المقابل، فشل اندرسون في الخروج منتصراً بلقبه الكبير الأول بعد سقوطه عند العتبة الأخيرة للمرة الثانية في مسيرته (سبق أن خسر نهائي فلاشينغ ميدوز 2017 على يد الاسباني رافايل نادال). 

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