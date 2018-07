مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كاس العالم حصرياً على beIN SPORTS ضمن أهم مباريات اليوم

2018/07/15 | 19:17

مباراة فرنسا وكرواتيا - التغطية الخاصة

(52) مبابي ينطلق بسرعة كبيرة وينفرد بسوباسيتش والأخير ينقذ مرماه من هدف محقق.

(48) كرواتيا تدخل الشوط الثاني بقوة بتسديدة من ريبيتش يبعدها لوريس ببراعة.

(47) غريزمان يهدد مرمى كرواتيا من خارج منطقة الجزاء وسوباسيتش يلتقط الكرة بسهولة.

(45 + 1) أخطر فرص كرواتيا في الشوط الأول أتت من المدافع فيدا لكن ضربته الرأسية أخطأت المرمى.

(43) كرواتيا تتابع أفضليتها الهجومية ودفاع فرنسا يقاتل للحفاظ على التقدم 2-1.

(40) ريبيتش اقترب من التعديل لولا سوء تقديره للكرة العرضية.

(38) هدف منتخب فرنسا يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح نجمه غريزمان.

(37) ركلة جزاء لصالح فرنسا بعد استخدام تقنية الفيديو عقب لمس الكرة بيد بيرسيتش (الحكم تردد كثيراً قبل اتخاذ قرار ركلة الجزاء).

(28) هدف كرواتيا تسجل التعادل بتسديدة رائعة من بيرسيتش.

هدف ماندزوكيتش هو أول هدف عكسي في إحدى المباريات النهائية لبطولة كأس العالم

(24) كرواتيا تحاول التعديل لكن تسديدة راكيتيتش كانت طائشة.

(23) انتصاف الشوط الأول وكرواتيا الأفضل في كل شيء إلا أنها متأخرة بالنتيجة.

(18) هدف فرنسا تفتتح التسجيل بخطأ من ماندزوكيتش الذي حوّل الكرة في مرمى فريقه.

(15) كرواتيا تهدد مجدداً عبر عرضية من بيرسيتش وجدت تغطية مميزة من أومتيتي.

(11) أخطر فرص المباراة لصالح كرواتيا بعد كرة طويلة وصلت لبيرسيتش الذي لم ينجح في ترويض الكرة داخل منطقى جزاء فرنسا.

(8) سترينيتش يهرب من الرقابة ويعكس كرة عرضية يبعدها دفاع فرنسا إلى ركنية لا تسفر عن شيء.

(5) كرواتيا تجبر فرنسا على التراجع للخلف دون خطورة حقيقية على مرمى لوريس.

انطلاق مباراة فرنسا وكرواتيا واللعب في وسط الميدان مع الدقائق الأولى.

البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا يوم الأحد ضمن أهم مباريات اليوم في نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

التشكيلة الرسمية لكل من فرنسا وكرواتيا

The team news is in...Here are your Starting XIs, #FRA and #CRO fans! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/f5v1NuaCtJ

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018

موعد وتوقيت مباراة فرنسا وكرواتيا

سيقام نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 يوم 15 تموز/يوليو على الساعة 18 بتوقيت مكة المكرمة في ستاد لوجنيكي بموسكو.

وسيقوم موقعنا بنقل مباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا من خلال تغطية أبرز الأحداث والأرقام.

ما الفرق بين فرنسا وكرواتيا؟

أرسين فينغر يتحدث عن الفرق بين فرنسا 🇫🇷 وكرواتيا 🇭🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/2oBv41I5Kv

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018

القنوات الناقلة لمباراة النهائي بين فرنسا وكرواتيا

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر قنوات MAX HD1 وMAX HD2 (باللغة العربية) وMAX HD3 (باللغة الإنجليزية) وMAX HD4 (باللغة الفرنسية) وbeIN 4K، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء.

مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتتيح خدماتنا الاستثنائية لكم إمكانية البقاء على تماس مع الحدث أينما كنتم، إذ باستطاعتكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

لمعرفة آخر أخبار منتخبي فرنسا وكرواتيا قبل مباراة النهائي.



