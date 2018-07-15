الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي في معسكر الإسكندرية

2018/07/15 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويترتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في مران فريقه اليوم الأحد، في برج العرب بالإسكندرية، قبل مواجهة تاونشيب البوتسواني.

ويواجه الأهلي نظيره تاونشيب، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب "برج العرب".

وعقد الخطيب اجتماعًا مطولًا مع لاعبو الأهلي على هامش المران للشد من أزرهم والإطمئنان عليهم قبل لقاء مصيري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وتدريبات للمستبعدين في التتش

ويحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولى، بنقطة واحدة بالتعادل أمام الترجي التونسي، والهزيمة أمام كمبالا سيتي الأوغندي.

وأكد الخطيب خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة أقضى مجهود لديهم في الفترة المقبلة، للعودة مرة أخرى للتتويج الإفريقي، وإسعاد الجماهير، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

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ويتصدر المجموعة الأولى الترجي التونسي برصيد 4 نقاط، فيما يأتي كمبالا سيتي في المركز الثاني بـ3 نقاط متساويًا مع تاونشيب في المركز الثالث، بينما يتذيل الأهلي الترتيب بنقطة واحدة.

يا لها من لقطة!📸برج إيفيل يزداد جمالًا 😍🗼#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/IO0xUbY7yp

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018

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