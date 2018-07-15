العبادي يؤكد ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة

2018/07/15 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، على ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة، داعيا الى استخدام وسائل اخرى بدل الرصاص لتفريق المتظاهرين.وقال العبادي في كلمة له أمام الوزراء الامنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية ، إن "معركتنا الرئيسية هو ان نكون على اهبة الاستعداد للتصدي للارهابيين"، مؤكدا على "ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة، ومن لا يتصدى للدفاع عن مؤسسات الدولة يعتبر متخاذلا".

وأضاف العبادي، "نحتاج الى معلومات استخبارية دقيقة لعزل المواطنين الحقيقيين الذين يطالبون بحقوقهم عن من يعتدون على مؤسسات الدولة ويحرقونها"، مبينا أن "هناك جهات من الجريمة المنظمة تحاول صب الزيت على النار".ودعا العبادي الى، "استخدام وسائل اخرى بدل الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين"، لافتا الى أن "عدم استخدام الرصاص الحي ليس معناه الى عدم التصدي".

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