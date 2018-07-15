تجدد التظاهرات امام مبنى محافظة ذي قار

2018/07/15 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ذي قارتجددت التظاهرات، مساء اليوم الاحد، امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بتحسين الخدمات.

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