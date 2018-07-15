ترامب: الاتحاد الأوروبي والصين أعداء للولايات المتحدة

2018/07/15 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتبر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا والصين، “أعداء” للولايات المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها مع ترامب قناة CBS التلفزيونية في إسكتلندا، قبيل توجهه إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأمريكي: “أعتقد أن لدينا أعداء كثيرين”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي عدو: ما الذي يفعله بنا في المجال التجاري! قد لا تفكر في الاتحاد الأوروبي، لكنه أعداء.



وروسيا عدو من بعض الزوايا.



والصين عدو اقتصاديا، ولا شك أنها عدو.

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