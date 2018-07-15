🔴 مورينتيس : اذا وصل كين فستتعقد الأمور للغاية

2018/07/15 | 19:25

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هاي كورة – صرح مورينتيس ( لاعب ريال مدريد السابق ) بأنه اذا وصل هاري كين الي الريال فستتعقد الأمور للغاية

لانك ستجمع بين لاعبين اثنين رائعين في نفس فريق واحد

وهما هاري كين و كريم بنزيما

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