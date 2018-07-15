رونالدو لا يتابع نهائي كأس العالم لهذا السبب

2018/07/15 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن نهائي كأس العالم 2018 بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، لا يثير اهتمام البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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