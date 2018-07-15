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اعتبر ما يحدث في بلاده عبث... وزير تونسي يعلن استقالته بطريقة جديدة
2018/07/15 | 19:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير العلاقات الدستورية، والمجتمع المدني، في تونس، مهدي بن غربية، استقالته من منصبه.

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