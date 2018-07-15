كشف نتائج العد بدهوك وعزل محطتين من 200 بصلاح الدين

2018/07/15 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في مفوضية الانتخابات عن عزل محطتين خاصتين بمحافظة صلاح الدين من عملية العد والفرز اليدوي.وابلغ المصدر شفق نيوز، ان 200 محطة تمت لها عملية عد وفرز يدوري خاصة بصلّآح الدين اليوم الاحدواضاف ان جميع المحطات مطابق باستثناء محطتين تم عزلهن.وأجريت العملية في معرض بغداد الدولية اذ تم استقدام تلك الصناديق الأسبوع الماضي.وعلى صعيد متصل، قال المصدر ان 107 محطة تمت لها عملية العد والفرز اليدوي اليوم الاحد وكانت جميعها مطابقة.وفي الرابع من الشهر الجاري، بدأت في كركوك عمليات إعادة فرز الأصوات يدويا للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى المضي قدما بتشكيل حكومة جديدة تأخرت أسابيع، جراء الجدل حول نتائج هذه الانتخابات.وشملت العملية ست محافظات جنوب العراق اضافة الى محافظات اقليم كوردستان.

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