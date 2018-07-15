2018/07/15 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهر_العامري التظاهر السلمي لا يقدم حلا لمعاناة فقراء العراق ! سهر العامريِلقد جرب العراقيون التظاهر السلمي على مدى شهور طويلة ، ووقفوا على مدى أيام تلك الشهور في ساحة التحرير من بغداد ، مثلما وقفوا في ساحات المدن العراقية الأخرى ، ونادوا بما يريدون من مطالب ، وهم يؤكدون بأعلى أصواتهم أن مظاهراتهم : سلمية ! سلمية !ولكن حكومة الدعوجية المدعومة إيرانيا ثم أمريكيا صمت آذانها عن تلك المطالب ، وعا......

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