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🔴 توماس فيرمايلين برفقة الملك فيليب و الملكة ماتيلد بعد الفوز ببرونزية كأس العالم
2018/07/15 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اصبح توماس فيرمايلين ( لاعب برشلونة و منتخب بلجيكا ) و معه  منتخب بلاده برفقة الملك فيليب و الملكة ماتيلد

و ذلك بعد فوز المُنتخب البلجيكي ببرونزية كأس العالم

حيث فاز علي منتخب انحلترا بهدفين دون رد في لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع في مونديال روسيا

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