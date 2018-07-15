🔴 توماس فيرمايلين برفقة الملك فيليب و الملكة ماتيلد بعد الفوز ببرونزية كأس العالم

2018/07/15 | 19:33

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هاي كورة – اصبح توماس فيرمايلين ( لاعب برشلونة و منتخب بلجيكا ) و معه منتخب بلاده برفقة الملك فيليب و الملكة ماتيلد

و ذلك بعد فوز المُنتخب البلجيكي ببرونزية كأس العالم

حيث فاز علي منتخب انحلترا بهدفين دون رد في لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع في مونديال روسيا

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