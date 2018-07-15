2018/07/15 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – اصبح توماس فيرمايلين ( لاعب برشلونة و منتخب بلجيكا ) و معه منتخب بلاده برفقة الملك فيليب و الملكة ماتيلد
و ذلك بعد فوز المُنتخب البلجيكي ببرونزية كأس العالم
حيث فاز علي منتخب انحلترا بهدفين دون رد في لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع في مونديال روسيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 توماس فيرمايلين برفقة الملك فيليب و الملكة ماتيلد بعد الفوز ببرونزية كأس العالم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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