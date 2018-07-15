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مبابي يربع النتيجة للديوك
2018/07/15 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – في الدقيقة 64 نجح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في أن يسجل الرابع لمنتخب بلاده ليقرب الديوك من لقبهم الاول منذ مونديال 98 .

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