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بوغبا يقرب فرنسا من اللقب ويسجل الهدف الثالث
2018/07/15 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – في الشوط الثاني واصل المنتخب الفرنسي تفوقه أمام المنتخب الكرواتي وفي الدقيقة 58 نجح باول بوغبا من أن يسجل الثالث لفرنسا .

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