2018/07/15 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – في الشوط الثاني واصل المنتخب الفرنسي تفوقه أمام المنتخب الكرواتي وفي الدقيقة 58 نجح باول بوغبا من أن يسجل الثالث لفرنسا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوغبا يقرب فرنسا من اللقب ويسجل الهدف الثالث) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوغبا يقرب فرنسا من اللقب ويسجل الهدف الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).