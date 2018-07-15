مراسل الغد: الأوضاع في غزة ستتفاقم إذا استمر تصعيد الاحتلال وخرق التهدئة

2018/07/15 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد حازم البنا، مراسل الغد من غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الشباب في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شابين بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي، ويأتي هذا القصف الإسرائيلي بعد ساعات من تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بوساطة مصرية.

وأضاف «مراسلنا»، أن الأوضاع في غزة ستتفاقم إذا استمر التصعيد الإسرائيلي وخرق التهدئة.

المزيد من التفاصيل يسردها «مراسلنا» مع الإعلامية منى بلهيم، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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