تقنية حكم الفيديو المساعد تستخدم بنهائي كأس العالم لأول مرة

2018/07/15 | 19:39

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شهدت مباراة اليوم الأحد بين فرنسا وكرواتيا استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نهائي كأس العالم لكرة القدم لتحصل فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 38 سجل منها أنطوان جريزمان هدفا ليمنح منتخب بلاده التقدم 2-1.

وتم لفت نظر الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا لاحتمال أن تكون الكرة قد لمست يد أحد لاعبي كرواتيا.



وبعد أن راجع الحكم بيتانا الشاشة التابعة لنظام حكم الفيديو والموجودة على جانب الملعب، قرر أن الكرة لمست يد إيفان بريشيتش ومنح فرنسا ركلة الجزاء.

كما شهدت المباراة التي تقام على استاد لوجنيكي في موسكو إحراز أول هدف عكسي في نهائي كأس العالم بعد ان مرت كرة لمست رأس المهاجم ماريو مانزوكيتش من حارس كرواتيا دانييل سوباشيتش لتسكن شباكه وتتقدم فرنسا 1-صفر بعد مرور 18 دقيقة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن تجربة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في روسيا تكللت بالنجاح.

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